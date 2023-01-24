İki farklı performans

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de iç sahada farklı, dış sahada farklı bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Trabzonspor, topladığı 35 puanla averajla Beşiktaş'ın ardından 6. sırada yer aldı.
Fırtına, bu sezon Süper Lig'de iç sahada farklı, dış sahada farklı bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Trabzonspor, topladığı 35 puanla averajla Beşiktaş'ın ardından 6. sırada yer aldı.