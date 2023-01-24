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Fırtına ara vermedi

Fırtına, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması, diğerleri dinamik ısınma ve denge çalışması yaptılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Fırtına ara vermedi
Fırtına, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması, diğerleri dinamik ısınma ve denge çalışması yaptılar.
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