3 puan çok önemliydi

Bruno Peres, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. 32 yaşındaki sağ bek, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. 3 puan alabilmek çok önemliydi" diye konuştu.
Bruno Peres, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. 32 yaşındaki sağ bek, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. 3 puan alabilmek çok önemliydi" diye konuştu.