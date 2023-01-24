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3 puan çok önemliydi

Bruno Peres, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. 32 yaşındaki sağ bek, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. 3 puan alabilmek çok önemliydi" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
3 puan çok önemliydi
Bruno Peres, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. 32 yaşındaki sağ bek, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. 3 puan alabilmek çok önemliydi" diye konuştu.
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