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2023 model Yusuf Yazıcı

Ümraniye maçında iki kez fileleri sarsan 25 yaşındaki 10 numara, İstanbulspor’u da boş geçmedi. Küllerinden doğan Yusuf Yazıcı’nın performansı herkesi memnun etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
2023 model Yusuf Yazıcı
Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı, geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak 25 yaşındaki 10 numara, son iki maçtaki performansıyla küllerinden doğdu. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşılaşmasında sonradan girip iki gol kaydeden 1.84 boyundaki yıldız, Spor Toto Süper Lig'deki İstanbulspor sınavına ilk 11'de başladı ve fileleri sarstı. Ligde 7 maç aradan sonra 11'de forma şansı bulan Yusuf, bu fırsatı iyi kullandı. Trabzonspor'a önemli katkı sağlayan tecrübeli futbolcunun ilk 11'in değişmezi olması bekleniyor.
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