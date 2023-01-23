Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi başladı

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

İstanbulspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Dayanıklık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

