Spor yazarları Trabzonspor - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Yalnız şu var; Yusuf Yazıcı iyi futbolcu ama dün öyle bir hareket yaptı ki hakem kırmızı gösterse kimse bir şey diyemez. Zaten o hareketi yaptığı oyuncu sakatlandığı için oyundan alındı ama hakem Yusuf'u atamadı. Ama Abdullah Avcı uyanık, Yusuf'u kenara aldı. Hakemin yapamadığını Abdullah Avcı yaptı.