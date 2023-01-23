Spor yazarları Trabzonspor - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
İstanbulspor, Trabzonspor'un; Trabzonspor da İstanbulspor'un rakibi değil... İstanbul öyle bir sahaya çıktı ki; ilk 45 dakika hiç hücum etmeden mücadele ettiler! Nerede ettiler bu mücadeleyi, kendi ceza alanları ile santra yuvarlığının kendi tarafında olan alanı arasında...
11 İstanbulsporlu vardı bu alanda... 10 kişi de Trabzonsporlu, etti 21 kişi. Tamamen kör dövüşü. Arada bir gol. O da karambol... Düşünün hava soğuk olsa Allah muhafaza Trabzonspor kalecisi kesin zatürre olurdu. Allah'tan Trabzon'da hava biraz yumuşak da bir şey olmadı.
İstanbul'un sarısiyahlıları dediler ki 'pas yapalım sonra bir iki pozisyon yakalarız bir tane de atarsak işi götürürüz.' Bizim 40 sene evvelki futbol kültürümüz böyleydi. Avrupa ile takımlarımız arasında makas gittikçe açıldı ama iyi olmayan bizim ligimizde de makasın aşağısı ile yukarısı arasında bayağı açık olması. Bunun nedeni ne? Federasyonların yönetimi.
Akşam yatıyorsun, sabah başka bir karara uyanıyorsun. Sabah kalkıyorsun, akşamüstü başka bir karar alınmış. Sonuçta olacağı bu. İkinci yarı Trabzonspor, ceza alanı içinde etkili olabilecek oyuncuları aldı. Zaten arka arkaya da goller geldi.
Yalnız şu var; Yusuf Yazıcı iyi futbolcu ama dün öyle bir hareket yaptı ki hakem kırmızı gösterse kimse bir şey diyemez. Zaten o hareketi yaptığı oyuncu sakatlandığı için oyundan alındı ama hakem Yusuf'u atamadı. Ama Abdullah Avcı uyanık, Yusuf'u kenara aldı. Hakemin yapamadığını Abdullah Avcı yaptı.
NOT: Maçın ve son zamanların en güzel görüntüsü, koca Trabzon stadında rakip takım seyircisine ayrılan bölümde tek bir İstanbulsporlunun olması ve onun üzüntülü haliydi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SOM ALTIN ABDÜLKADİR
Abdullah Avcı, Ümraniyespor kupa maçında etkili bir futbol ortaya koyan Yusuf Yazıcı'yı dün ilk 11'de sahaya sürerek bir anlamda ödüllendirdi. Avcı'nın bu hamlesini çok doğru buluyorum. Sonuçta Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde alınan oyuncuların içinde sana maç kazandırabilecek kalitede bir isim. Yusuf'u kazanmak lazım.
Abdullah Avcı, Fatih Tekke'nin takımı karşısına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Trezeguet'nin yedek kalmasını ise son haftalardaki yorgunluğuna ve formsuzluğuna bağlayabiliriz.
Trabzonspor maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Yusuf Yazıcı harika bir golle takımın ve teknik heyetin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdı. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür uyumu, takımın hücum gücünü de artırıyor.
Yusuf, takımı hem hızlı oynattı hem de Trabzonspor'un önde çoğalmasını sağladı. Trabzonspor'da saha içi yardımlaşma üst düzeydeydi. Ama sezon başından beri bir türlü rayına oturmayan taktik anlayışı, pas oyunu.
Dün de Trabzonsporlu oyuncular; zaman zaman üst üste 20-30 pas yaptıktan sonra pozisyona giremeden topu İstanbulsporlu futbolculara kaptırdılar. Bu da takımı hem yoruyor; hem de rakibin dinlenmesini sağlıyor. Bu kadar pas yapıyorsan, atak sonlandırmada da iyi olacaksın.
Trabzonspor, Trezeguet sahadayken bireysel; o yokken ise takım oyunu oynuyor. Tıpkı Nwakaeme varken oynanan bireysel oyun gibi. Ama Nwakaeme, maç kazandıran bir yıldızdı. İlk yarıda yüzde 75 topa sahip olan bordo-mavililerin daha çok pozisyon üretmesi gerekiyordu. Bunun için de hızlı oyun ve önde çoğalmak çok önemli.
Trabzonspor, evinde kolay kolay maç kaybetmez. Çünkü taraftarının sahaya verdiği enerji ve statta çalınan Trabzonspor marşları, oyuncuları ateşlemeye yetiyor. Ama bu muhteşem taraftar; coşkulu ve güçlü bir oyun izlemeyi hak ediyor. Bordo-mavili taraftarlar; 2. yarıda böyle bir oyun izlediler.
Trabzonspor'un attığı ikinci gol tam derslikti. Mükemmel paslaşmalar ve bu sezon yaptığı hatalarla zaman zaman Trabzonspor'u yakan Bartra'nın vuruşu süperdi. Bartra dün çok iyi bir maç çıkardı. Trabzonspor ikinci yarıya muhteşem başlayıp, bir anda farkı 3'e çıkardı. Bakasetas yine mermi gibi bir şutla fileleri havalandırdı. Abdullah Avcı, ideal 11'ini yavaş yavaş yakalıyor. Dün başlayan 11 çok etkiliydi. Trabzonspor dün sadece bir maç kazanmadı; aynı zamanda Yusuf Yazıcı'yı da kazandı.
Sağ bek Bruno Peres ise güç ve kalite olarak Larsen'in çok önünde. Haftalardır sahada müthiş işler yapan Abdülkadir Ömür dün yine Trabzonspor'un Messi'siydi. Adeta som altından ayakları olan Ömür; bu takımın oyun zekası, dinmeyen fırtınası… Trezeguet girer girmez attığı golle farkı getirdi. Çok da gol kaçırdı ama rakip savunmayı da perişan etti. Bu galibiyet ve ikinci yarıdaki güçlü oyun, Trabzonspor'u sonuna kadar şampiyonluk yarışında tutar.