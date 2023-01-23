Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i yıkan Fırtına, dün İstanbulspor'a gol yağdırdı. Müthiş taraftarının desteği ile şahlanan Karadeniz devi, rakibi karşısında sezonun en iyi futbolunu sergiledi. İlk yarıyı Yusuf Yazıcı'nın golü ile 1-0 önde bitiren Fırtına, ikinci devrede futbol ve gol şov sundu. 48'de Bartra sahne aldı. 51'de bu kez Bakasetas uzaklardan füze ile İstanbulspor kalesini sarstı. 60'ta giren Trezeguet, 4 dakika sonra sahneye çıkarak şova katıldı.



BU SEZON 2. KEZ 2'DE 2 YAPTI

Bu sezonki en farklı galibiyetini alan bordo-mavili takım, net fırsatları kaçırmasa çok daha farklı kazanabilirdi. Ligde son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fırtına, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1'le saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselmişti. Trabzonspor bu sezon ikinci kez ligde üst üste iki maçı kazanmış oldu. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu son olarak 7. ve 8. haftalarda Gaziantep (3-2) ve deplasmanda Kayserispor (2-1) karşısında ikide iki yapmıştı.



TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-0 galip geldiği Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sürpriz şekilde tek değişiklik yaptı. Avcı, vazgeçmediği isimlerden biri olan Trezeguet'yi yedek kulübesine çekerken Yusuf Yazıcı'yı 11'de sahaya sürdü.



TREZEGUET GİRDİ VE ATTI

Karadeniz devinin sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı. Cezalı olduğu A.Gücü hariç geri kalan karşılaşmaların tamamına ilk 11'de çıkan Mısırlı sol kanat dün 30'ta girdi ve 64'te golünü attı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı, 8 gol attı, 6 da asist yaptı.

HUGO'YA SERUM

Fırtına'nın stoperi Hugo, fiziksel yorgunluk nedeniyle yedek kulübesinde oturtuldu. Brezilyalı oyuncu maç öncesinde yoğun miktarda serum tedavisi almasına rağmen riske edilmeyerek, yedek kulübesinde oturdu. Bu arada sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Gbamin dün de yoktu.