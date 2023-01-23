Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Hazırlanış yönünden son derece iyi gollerdi. Önce Bartra, üçüncü golde de Bakasetas yukarıda dediğimiz gibi maçı sonuçlandırdı. İstanbulspor maalesef bu ligin en zayıf takımı. Çıkamıyorlar, savunma yapamıyorlar, top tutamıyorlar ve tabii ki sonuç çok normal. Tuhaf olan şu; İstanbulspor fazla tempolu oynayamıyor. Sürekli set oyunu denen o yavaş, bol paslı oyunu oynamak istiyorlar ama böyle olunca da rakip defansı dengesiz yakalamak çok zor.