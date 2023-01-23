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Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'a 4-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı kaleme aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:05
Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'a 4-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.

Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

AHMET ÇAKAR - "ZATEN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞ"

Trabzonspor'un kazanması gereken bir maçtı, aksi düşünülemezdi ve beklendiği gibi de sonuçlandı…

Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Ama ilk yarıya baktığımızda yüzyılın en sıkıcı 45 dakikası… Top tamamen Trabzonspor'da… İstanbulspor çıkamıyor ama Trabzonspor da gol atmak adına hiçbir şey yapmıyor. İki tane şut çektiler. Biri duran topun devamında Yusuf Yazıcı ile gol oldu. Ama Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve beş dakikada maçı bitiriverdi.

Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Hazırlanış yönünden son derece iyi gollerdi. Önce Bartra, üçüncü golde de Bakasetas yukarıda dediğimiz gibi maçı sonuçlandırdı. İstanbulspor maalesef bu ligin en zayıf takımı. Çıkamıyorlar, savunma yapamıyorlar, top tutamıyorlar ve tabii ki sonuç çok normal. Tuhaf olan şu; İstanbulspor fazla tempolu oynayamıyor. Sürekli set oyunu denen o yavaş, bol paslı oyunu oynamak istiyorlar ama böyle olunca da rakip defansı dengesiz yakalamak çok zor.

Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Madem böyle oynuyorsun, kanatlara neden inemiyorsun! Madem böyle oynuyorsun, daha fazla şut neden çekmiyorsun! İşte dün gece ilk yarının özeti tam da buydu. Gelelim hakem Arda Kardeşler'e… Maç çok kolay, oyuncular çok iyi niyetli, zaten takımın biri yenilgiyi kabul etmiş. Peki Yusuf Yazıcı'nın hareketine neden kırmızı kart göstermiyorsun? Söyleyeceğim başka bir şey yok.

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