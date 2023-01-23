Ahmet Çakar Trabzonspor - İstanbulspor maçını kaleme aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'a 4-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR - "ZATEN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞ"
Trabzonspor'un kazanması gereken bir maçtı, aksi düşünülemezdi ve beklendiği gibi de sonuçlandı…
Ama ilk yarıya baktığımızda yüzyılın en sıkıcı 45 dakikası… Top tamamen Trabzonspor'da… İstanbulspor çıkamıyor ama Trabzonspor da gol atmak adına hiçbir şey yapmıyor. İki tane şut çektiler. Biri duran topun devamında Yusuf Yazıcı ile gol oldu. Ama Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve beş dakikada maçı bitiriverdi.