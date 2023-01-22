Trezeguet gol sevinci hakkında konuştu!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken mücadelede son golü kaydeden isim Trezeguet oldu. Mısırlı oyuncu maçın ardından kaydettiği gol sonrası sevinci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TREZEGUET'İN AÇIKLAMALARI

Trezeguet maçın ardından, "Gol sevincimde o yaptığım hareketin anlamı, hem benim, hem takımın, hem de arkadaşlarım için olumsuz şeyler söyleyen insanlara cevap niteliğinde. Onlara konuşmayın, sadece susun ve izleyin demeye çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.