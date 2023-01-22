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Trabzonspor'da Marc Bartra İstanbulspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Marc Bartra karşılaşma sonrası konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:26
Trabzonspor'da Marc Bartra İstanbulspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 2. golünü kaydeden Marc Bartra karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Marc Bartra'nın sözleri;

Marc Bartra: "Bugün tüm takım olarak çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bugün, iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik."

"Birkaç hafta içinde maskeyi çıkaracağımı düşünüyorum. Sağlık ekibimiz en iyi şekilde kullanabilmem için maskeyi hazırladı. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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