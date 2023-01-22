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İstanbul fatihi

Trabzonspor Avcı döneminde İstanbul takımlarına büyük üstünlük kurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
İstanbul fatihi

Bordo takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul kulüplerine karşı oynadığı 28 karşılaşmada ezici üstünlük kurdu... 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Ümraniyespor ile 28 müsabakaya çıkan Fırtına, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 9 beraberlik aldı; sadece 4 yenilgi yaşadı.

AVCI TAM BİR 'DERBİ'KATÖR

Karadeniz devi, Avcı döneminde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a da üstünlük sağladı. Üç rakibi ile oynadığı 13 derbinin 11'inde kaybetmedi (5G / 6B / 2M).

ÖNCESİ KAYIP

Trabzonspor, Avcı takımın başına gelmeden önce ise 2020-21 sezonunun ilk 8 haftasında İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 maçı da kaybetmişti!..

SADECE 4 YENİLGİ

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da İstanbul takımlarına karşı aldığı yenilgiler ise şöyle: 2020- 21 sezonunda sahasında F.Bahçe'ye 0-1 ve G.Saray'a 0-2. Deplasmanda ise geçen sezon son hafta Başakşehir'e 3-1, bu sezon Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

MAXI GOMEZ EVDE KRAL

Trabzonspor'un bu akşam İstanbulspor'a karşı hücumdaki en büyük silahı Maxi Gomez olacak. Ligde Akyazı'da oynanan son 3 karşılaşmanın ikisinde (Fenerbahçe ve Giresunspor) ağları sarsan Uruguaylı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye maçında da 1 gol+1 asistlik performans ortaya koydu. Şenol Güneş Stadı'nı seven Uruguaylı oyuncu İstanbulspor maçında da bu çıkışını sürdürmeyi arzuluyor.

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