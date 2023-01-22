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Trabzonspor'da tek yol 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın İstanbulspor maçı 11'i

Trabzonspor, ligde İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde Başakşehir, kupada Ümraniye galibiyetleriyle moral bulan bordo-mavililer, seriyi sürdürmek istiyor. Hedef; Akyazı’daki yenilmezlik unvanını 35 maça taşımak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da tek yol 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın İstanbulspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ikinci yarının ilk maçında bu akşam sahasında küme düşme hattında yer alan İstanbulspor'u konuk edecek... Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki rakibini mağlup ederek hem ligde 10 maç aradan sonra iki maç üst üste kazanmak, hem de Akyazı'daki yenilmezlik serisini 35 maça çıkarmak istiyor. Ligde son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fırtına, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1'le saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselmişti.

EN SON 7-8. HAFTADA
Zirve takibine devam etmek isteyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Galibiyet halinde 10 maç sonra ligde üst üste iki maç kazanılacak. Avcı ve öğrencileri bu sezon son olarak 7. ve 8. haftalarda Gaziantep (3-2) ve deplasmanda Kayserispor (2-1) karşısında ikide iki yaptı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Yusuf), Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Rroca, Melih, Emer, Kaan, Topalli, Ethemi, Eze.

DEĞİŞİM ZAMANI
Avcı onbirde geniş bir rotasyon yapacak. Yusuf Yazıcı ile Djaniny arasındaki karar ise maç saatinde verilecek.

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Dorukhan, Edin Visca ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla çalışamayan Gbamin'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak... Bordomavili takımın ilk 11'inde kupadaki Ümraniyespor maçına oranla büyük değişim yaşanması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın Djaniny ile Yusuf Yazıcı ve Larsen ile Eren arasında tercih yapmakta zorlandığı gelen haberler arasında... Stoper ikilisi ise yeniden BartraHugo'dan oluşacak. Sağ bekte de Bruno Peres formaya yakın.

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