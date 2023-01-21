Kadro yine değişecek

Hemen her hafta farklı ilk 11 tercihleri yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kupada oynanan Ümraniyespor maçının ilk 11'inde bir önceki haftaya göre 9 değişikliğe gitmişti. Avcı'nın Ümraniyespor maçına oranla en az 7 veya 8 farklı ismi ilk 11'de oynatması bekleniyor.
Hemen her hafta farklı ilk 11 tercihleri yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kupada oynanan Ümraniyespor maçının ilk 11'inde bir önceki haftaya göre 9 değişikliğe gitmişti. Avcı'nın Ümraniyespor maçına oranla en az 7 veya 8 farklı ismi ilk 11'de oynatması bekleniyor. Bordo-mavili takımda Hugo, Trezeguet ve Uğurcan'ın yine 11'deki yerini koruması beklenirken; Gomez, Bakasetas, Abdülkadir ve Peres'in de formasını geri alma ihtimali çok yüksek