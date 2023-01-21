Haberler Trabzonspor Kadro yine değişecek

Kadro yine değişecek

Hemen her hafta farklı ilk 11 tercihleri yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kupada oynanan Ümraniyespor maçının ilk 11'inde bir önceki haftaya göre 9 değişikliğe gitmişti. Avcı'nın Ümraniyespor maçına oranla en az 7 veya 8 farklı ismi ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Kadro yine değişecek
Hemen her hafta farklı ilk 11 tercihleri yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kupada oynanan Ümraniyespor maçının ilk 11'inde bir önceki haftaya göre 9 değişikliğe gitmişti. Avcı'nın Ümraniyespor maçına oranla en az 7 veya 8 farklı ismi ilk 11'de oynatması bekleniyor. Bordo-mavili takımda Hugo, Trezeguet ve Uğurcan'ın yine 11'deki yerini koruması beklenirken; Gomez, Bakasetas, Abdülkadir ve Peres'in de formasını geri alma ihtimali çok yüksek
DİĞER
Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor! İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan doğum için Türkiye'yi düşünüyor
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
F.Bahçe Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elneny önerisi!
Brynhildsen için ilk temas
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..." Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..." 07:43
Aboubakar İstanbul'a geldi! Aboubakar İstanbul'a geldi! 04:27
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:19
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:18
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:07
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:03
Daha Eski
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:59
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:58
Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! 00:35
"Korkuyorlar!" "Korkuyorlar!" 00:29
Sakarya coştu Sakarya coştu 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 00:13