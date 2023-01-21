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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Ola Brynhildsen harekatı! İlk temas kuruldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bordo-mavili yönetim, Norveçli hücumcu Ola Brynhildsen'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için Molde kulübü ile ilk teması kurdu. Görüşmeler devam ediyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Ola Brynhildsen harekatı! İlk temas kuruldu

Maaş bütçesini 40'tan 30 milyon euro'ya düşürmek isteyen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden, sağ kanat ve hücum hattı için imkanlar dahilinde bir takviye istedi. Sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapabilen Ola Brynhildsen liste başında. Geçtiğimiz sezonda da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için Molde ile ilk temas kuruldu. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. 1.75 boyundaki futbolcu gelmek istiyor. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Kulübüyle 2024 yılının Aralık ayına kadar kontratı bulunan Brynhildsen, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

Yunus Emre Sel

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