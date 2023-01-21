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Akyazı avantajı

Trabzonspor ligin ikinci yarısında ciddi bir fikstür avantajına sahip. Bordo-mavililer, önündeki 6 maçın 4'üne iç sahada çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Akyazı avantajı
Trabzonspor ligin ikinci yarısında ciddi bir fikstür avantajına sahip. Bordo-mavililer, önündeki 6 maçın 4'üne iç sahada çıkacak. Karadeniz devi; İstanbulspor, Antalyaspor, Ümraniye ve Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu süreçte Hatay ve Galatasaray deplasmanlarına gidecek. Akyazı'da tam 34 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu fikstür fırsatını iyi değerlendirip, zirve ile puan farkını iyice indirmek amacında. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında aynı 6 maçlık periyotta 4 deplasmana gitmiş ve 3 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti.
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