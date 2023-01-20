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Trabzonspor kazanma alışkanlığının peşinde!

Geçtiğimiz sezonun aksine yaşadığı geçiş döneminin sıkıntılarını yaşayan Trabzonspor, 3 kulvarda yoluna devam ederken, yeni hedef ise seri galibiyetlere imza atarak kazanma alışkanlığını geri almak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 11:02
Trabzonspor kazanma alışkanlığının peşinde!
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon geçiş döneminin sancılarını yaşamasına rağmen 3 kulvarda yoluna devam ediyor. Konferans Lig'inde mücadele eden bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. Ligde lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, seri galibiyetler elde ederek kazanma alışkanlığını takımına yeniden getirmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini 34 maça çıkaran Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Rakibi karşısında sahasındaki seriyi 35 maça çıkarmak için mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, aynı zamanda ligde 110 günlük bir aradan sonra iki maç üst üste kazanmanın peşinde.

Bordo-mavililer, son olarak ligin 7. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-2, bir sonraki hafta da deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek iki maç üst üste 3 puan sevinci yaşamıştı. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, üst üste galibiyet alamadı.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu olan takımına yeniden kazanma alışkanlığı elde edebilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Yaşanan 'köstebek' tartışmalarının gölgesinde takımını toparlama adına yeni adımlar atan deneyimli teknik adam, kazanma alışkanlığı ve bu sayede de hem takımın özgüvenin artmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor.

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