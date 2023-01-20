Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefini belirledi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da moraller yükseldi. Karadeniz devi, uzatma dakikalarında da gelse alınan bu galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasında oyuncularını kutlayarak, "Kupa bizim için çok önemli bir hedefti ve buna devam etmek istiyorduk. Son dakikaya kadar mücadele ettiniz ve kazandık. Ayağa kalktık ama bu kesinlikle bizim için yeterli olmayacak. Şimdi koşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

SERİ GALİBİYET ŞART

Avcı şöyle devam etti: "Trabzonspor her kulvarda olmak, yarışmak ve sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Bu genlerimizde var olan bir durum. Kulüp tarihinde 9 Türkiye Kupası var. 10. kez almak istiyoruz. Uzatma anlarındaki futbolumuzu 90 dakika yaymamız gerekli. Art arda alacağımız galibiyetle kazanma alışkanlığı elde etmemiz lazım." Son haftalarda ilk 11'de ve oyun planında sürekli farklı formasyonlar deneyen Avcı'nın pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına kadar kadroda yine radikal değişimler yapması bekleniyor. Yunus Emre SEL

109 GÜNLÜK KABUS BİTTİ

Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, dış sahada galibiyet hasretini de sonlandırdı. Bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda son galibiyetini, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek elde eden Fırtına, 109 gün sonra deplasmanda kazandı. Karadeniz devi, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de olmak üzere son 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı.

AKYAZI'DA DEVLEŞİYOR

Kaptan Uğurcan Çakır, ligde bu sezon kaleyi koruduğu 16 maçta 7 kez kalesini kapattı. Diğer kulvarlar dahil ise 12 kez rakiplerine geçit vermedi. 26 yaşındaki eldivenin amacı artık bu seriyi artırmak. Uğurcan özellikle Akyazı'daki karşılaşmalarda kalesinde devleşiyor.

3 YILDA 4 KUPA

Bu sezon 10. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor ayrıca son iki yıl içerisinde ligdeki takımlar arasında en fazla kupa kazanan takım konumunda. Bordo-mavililer son 3 yılda bir lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazandı.

BU SEZON GERİDE KALDI

Trabzonspor bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Bordomavililer, sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti ve 4 kez kaybetti. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı. Abdullah Avcı artık yükseliş bekliyor.