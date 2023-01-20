Maxi Gomez'e özel tebrik

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya transfer edilen Maxi Gomez, her geçen hafta performansını artırıyor. Trabzonspor, 26 yaşındaki forvetin oynadığı maçlarda daha rahat gol buluyor. Ümraniye sınavına da sonradan giren Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmasının yanı sıra takım oyununa da önemli artılar kattı. Sağ kanattaki eksikliği görerek zaman zaman kendisini bu bölgeye atan ve asisti de bu şekilde yapan 1.86 boyundaki yıldızın artık ilk 11'deki yerinin kalıcı olması bekleniyor. Teknik ekip maçın ardından Gomez'i özel tebrik etti.

Cornelius'un yerine transfer edilen Maxi Gomez, şu ana kadar 17 kez Trabzonspor forması giydi. Bu periyotta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.