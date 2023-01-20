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Evinin kralı

Deplasmanda çıktığı son 2 Spor Toto Süper Lig maçında toplam 9 gol yiyen ve ağır yenilgiler alan Trabzonspor, evinde ise bambaşka bir görüntüde... Bordo-mavili takım, tam 690 gündür Akyazı'da rakiplerine boyun eğmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Evinin kralı

Deplasmanda çıktığı son 2 Spor Toto Süper Lig maçında toplam 9 gol yiyen ve ağır yenilgiler alan Trabzonspor, evinde ise bambaşka bir görüntüde... Bordo-mavili takım, tam 690 gündür Akyazı'da rakiplerine boyun eğmiyor.

YENİ HEDEF YENİ REKOR

Fırtına, 1975-76 sezonu 9. haftadan 1981- 82 sezonu 16. haftaya kadar 90 maçlık ve 2304 günlük yenilmezlik serisi ile Süper Lig'de 'iç sahada en uzun süre yenilmeme' rekorunu elinde bulunduruyor. Şimdi hedef bu rekoru kırmak.

50 GALİBİYET

3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ligde 87 maçta 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Attığı 134 gole karşılık ise kalesinde 82 gol gördü. Deneyimli teknik adam döneminde Trabzonspor, şampiyonluk kupası ve 2 Süper Kupa aldı.

GEÇİT VERMİYOR

Fırtına, Dünya Kupası arasının ardından iç sahada F.Bahçe, Giresun ve Başakşehir karşılaşmalarında gol yemeden zafere uzandı. Karadeniz devi, müthiş taraftarıyla rakiplerine şans tanımıyor.

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