Haberler Trabzonspor 6 maçın 4’ü Trabzon’da

6 maçın 4’ü Trabzon’da

Başakşehir ve Ümraniye'yi yenen bordo-mavililer, ligde İstanbulspor'u konuk edecek. Fırtına, önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
6 maçın 4’ü Trabzon’da

Başakşehir ve Ümraniye'yi yenen bordo-mavililer, ligde İstanbulspor'u konuk edecek. Fırtına, önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak.

BİLETLERE YİNE İNDİRİM

Geçen hafta Başakşehir maçının biletlerinde indirim yapan yönetim, Pazar güntü İstanbulspor sınavı öncesi de indirime gitti. Fiyatlar şu şekilde: "VIP Platin: 400 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Silver: 100 TL, Batı: 60 TL ve Doğu: 50 TL."

İSTANBUL TAKIMLARINA ÜSTÜN

Karadeniz devi, Akyazı'da İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğe sahip. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik alarak rakiplerine kaybetmedi.

KARDEŞLER YÖNETECEK

Pazar günü saat saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-İstanbulspor Süper Lig maçını Arda Kardeşler yönetecek. Fırtına, Kardeşler ile bugüne kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Trumore! Bugün tüm platformlarda
Osayi Samuel'e bir talip daha!
Avcı hedefini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı hedefini belirledi!
Brynhildsen dünden razı
Antalya Alanya, Manavgati Serik TOKİ çekilişi canlı
Kocaeli Gebze, Körfez TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! 01:29
Real Madrid geriden gelerek turladı Real Madrid geriden gelerek turladı 01:11
F.Bahçe kupada çeyrek finalde! F.Bahçe kupada çeyrek finalde! 01:09
Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! 01:08
Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! 01:08
F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 01:08
Messi Ronaldo'yu mağlup etti! Messi Ronaldo'yu mağlup etti! 01:08
Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi 01:07
Gaziantep FK penaltılarda turladı! Gaziantep FK penaltılarda turladı! 01:07
Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." 01:07
G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! 01:07