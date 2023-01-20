6 maçın 4’ü Trabzon’da

Başakşehir ve Ümraniye'yi yenen bordo-mavililer, ligde İstanbulspor'u konuk edecek. Fırtına, önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak.

BİLETLERE YİNE İNDİRİM

Geçen hafta Başakşehir maçının biletlerinde indirim yapan yönetim, Pazar güntü İstanbulspor sınavı öncesi de indirime gitti. Fiyatlar şu şekilde: "VIP Platin: 400 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Silver: 100 TL, Batı: 60 TL ve Doğu: 50 TL."

İSTANBUL TAKIMLARINA ÜSTÜN

Karadeniz devi, Akyazı'da İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğe sahip. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik alarak rakiplerine kaybetmedi.

KARDEŞLER YÖNETECEK

Pazar günü saat saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-İstanbulspor Süper Lig maçını Arda Kardeşler yönetecek. Fırtına, Kardeşler ile bugüne kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.