Yusuf Yazıcı özel oyuncu

Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti değerlendirdi. Bordo-mavili hoca, "Devre arasında 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modelini denedik. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi. Penaltı kaçtı ama vazgeçmedik. Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu. Sakatlıktan çıktıktan sonra 15-20 gündür iyi çalışıyor. Performansı önemliydi" dedi.

SERİ GALİBİYET YAKALADI

Ligde Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Ümraniye'yi 4-1'le geçti. Galibiyet serisi elde eden Fırtına'nın şimdiki hedefi İstanbulspor.