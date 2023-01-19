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Umut Bozok ligde kayboldu

Umut Bozok, Trabzonspor’da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti. Geçen yıl kral olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Umut Bozok ligde kayboldu

Geçen sezon Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, beklentinin uzağında kaldı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan 26 yaşındaki forvet, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demir karşılaşmasında ilk golünü attı. 8. haftadaki Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Umut, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.

YERLİ KRAL UNVANI

Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut, ligde 8 sezon sonra yerli bir oyuncu olarak gol kralı unvanını elde etti. Yerli oyuncular, en son 2012-13 sezonunda G.Saray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

49 MAÇTA 22 GOL

Umut Bozok , Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 49 karşılaşmaya çıkıp 22 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmeyi başarmıştı.

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