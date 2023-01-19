Uğurcan buluşması

Kocaeli Darıca'da yaşayan ve bordo-mavili renklere gönül vermiş Nuh ve Kader Kavram çifti, yeni doğan bebeklerine Uğurcan Çakır'ın ismini verdi. Uğurcan bebek ve ailesi, Ümraniyespor maçı öncesi kaptan Uğurcan Çakır ile bir araya geldi.
KocaeliDarıca'da yaşayan ve bordo-mavili renklere gönül vermiş Nuh ve Kader Kavram çifti, yeni doğan bebeklerine Uğurcan Çakır'ın ismini verdi. Uğurcan bebek ve ailesi, Ümraniyespor maçı öncesi kaptan Uğurcan Çakır ile bir araya geldi. Kaptan Uğurcan Çakır, bebek Uğurcan Çakır ve ailesi ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yer aldı ve ailenin 'İki Uğurcan'ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyoruz' hayali gerçek oldu. Kaptan Uğurcan Çakır, aileye forma hediye etti.