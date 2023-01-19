TRANSFER HABERİ | Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor

Sezonun ilk yarısını inişli-çıkışlı bir grafikle geçiren son şampiyon Trabzonspor, yeniden toparlanıp iddiasını göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımdaki eksik noktalara takviye yapacak olan bordo-mavili ekipte sağ kanat Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle transferde öncelik o bölgeye verildi. Şu an için yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililer, boş olan 1999 doğumlu oyuncu kontenjanı için uygun isimleri değerlendirmeye aldı. Sabah'ın haberine göre; Karadeniz devinin listesinde ilk sırada Norveç'in Molde takımında görev yapan Ola Brynhildsen var.

'TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU'

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve "Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde. Her iki kanatta da görev alabiliyor. İhtiyacımız olan bir oyuncu" dediği 23 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması için çalışmalar başladı. Norveç kulübüyle menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzonspor yönetiminin, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ilettiği öğrenildi. 4 milyon Euro beklentisi olan Molde yetkililerinin transfere sıcak baktığı ve pazarlıklarla anlaşmanın kısa süre içinde sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

TRABZON'A 2 GOL ATTI

Norveç Milli Takımı formasını iki kez giyen 1.75 boyundaki Ola Brynhildsen, 2021'de Konferans Ligi eleme turunda Molde formasıyla Trabzonspor'a karşı oynamış ve 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.