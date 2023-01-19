Fırtına'dan uzatmalı şov

Son şampiyon Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör Abdullah Avcı dün, ligde son oynanan ve 1-0'lık skorla kazanılan Başakşehir maçının ilk 11'inden tam 9 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca, Uğurcan ve Trezeguet dışındaki herkesi değiştirdi. Ümraniyespor 12. dakikada Umut ile öne geçti. İlk yarı bu skorla bitince Avcı 2. devrenin başında Maxi Gomez, Bakasetas, Djaniny ve Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü.

OYUNA GİRENLER İŞİ BİTİRDİ

Karadeniz devi, 2. devrede de uzun süre skor bulamadı. Tam karşılaşma bitti derken, 90+3'te Hugo skoru eşitleyince uzatmaya gidildi. 100. dakikada kazanılan penaltıyı Bakasetas kaçırdı. 104'te bu kez Gomez'in harika pasını Yusuf Yazıcı tamamlayarak Fırtına'yı rahatlattı. 111'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, bir kez daha Orkun'u avladı. Ardından Gomez son noktayı koyarak skoru ilan eden golü kaydetti.