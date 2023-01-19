Haberler Trabzonspor Bu sezon daha zor

Bu sezon daha zor

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, ligin ilk yarısını değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Bu sezon daha zor
Spor Toto Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koyarak sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bordo- mavililer, 2021-22 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Söz konusu dönemde sezonun ilk yarısını lider olarak kapatan Karadeniz devi, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı. Trabzonspor, bu sezon ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı ve 32 puan topladı.
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