Brynhildsen’den yanıt bekleniyor

Fırtına, Molde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için kiralama teklifi yapmıştı. 6 ay veya 1 yıl kiralık olarak düşünülen oyuncunun transferi olumlu sonuçlanırsa sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak.
Fırtına,Molde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için kiralama teklifi yapmıştı. 6 ay veya 1 yıl kiralık olarak düşünülen oyuncunun transferi olumlu sonuçlanırsa sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili birkaç güne kadar cevap bekliyor.