Haberler Trabzonspor Brynhildsen’den yanıt bekleniyor

Brynhildsen’den yanıt bekleniyor

FırtınaMolde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için kiralama teklifi yapmıştı. 6 ay veya 1 yıl kiralık olarak düşünülen oyuncunun transferi olumlu sonuçlanırsa sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Brynhildsen’den yanıt bekleniyor
Fırtına, Molde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için kiralama teklifi yapmıştı. 6 ay veya 1 yıl kiralık olarak düşünülen oyuncunun transferi olumlu sonuçlanırsa sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili birkaç güne kadar cevap bekliyor.
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