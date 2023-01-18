Haberler Trabzonspor ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR - ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR - ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor - Trabzonspor son 16 turu maçı heyecanla bekleniyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynananacak. maçı Ümit Öztürk yönetecek. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:10
ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR - ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da hedef kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

🔥ŞAMPİYONLUK TRANSFERİ! FENERBAHÇE VE GALATASARAY DÜNYA YILDIZI İÇİN KARŞI KARŞIYA👈🏼

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Gizleme gereği duymadan paylaştı! Bebek bekleyen Aslı Enver'den yeni fotoğraf geldi...
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim
Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe mi G.Saray mı?
Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (18 Ocak Çarşamba)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan Arda kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i Jesus'tan Arda kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i 12:49
Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı! Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı! 12:29
La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru! La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru! 12:24
Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik 12:14
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 12:10
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Olawoyin F.Bahçe maçı sözleri! "Yenmek için..." Olawoyin F.Bahçe maçı sözleri! "Yenmek için..." 12:07
Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı! Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı! 12:03
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:57
Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... 11:48
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi 11:45
Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor! Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor! 10:08