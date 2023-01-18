Haberler Trabzonspor ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla sürüyor. Son 16 turu maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynananacak. Müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:40
ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da hedef kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Konyaspor'da İlhan Palut sonrası sular durulmuyor! Sansasyonel ayrılığın perde arkası ortaya çıktı...
Ünlü Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk hırsızlıktan tutuklandı! Marketten gizlice çaldığı sırada...
G.Saray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti
Maç sonu transfer sözleri! "O bölgeye takviye yapılmalı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına tur peşinde! İşte Avcı'nın 11'i
Savunmada istikrar arıyor
Yeni Evim Halkbank kredi başvuru sayfası
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:10
Maç sonu transfer sözleri! "O bölgeye takviye yapılmalı" Maç sonu transfer sözleri! "O bölgeye takviye yapılmalı" 09:09
Balotelli İstanbul devine geliyor! Balotelli İstanbul devine geliyor! 09:04
Ne varsa eskilerde var! Valencia ve Szalai... Ne varsa eskilerde var! Valencia ve Szalai... 09:02
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 08:56
Çarpıcı yorum! "Hala güven vermiyor" Çarpıcı yorum! "Hala güven vermiyor" 08:44
Daha Eski
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:45
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:43
10'un adı Mertens 10'un adı Mertens 01:33
Maç kaç kaç! Maç kaç kaç! 01:31
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı! 01:13
G.Saray resmen açıkladı! Sözleşmesi... G.Saray resmen açıkladı! Sözleşmesi... 01:06