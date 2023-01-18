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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın sağına Traore! Kiralama teklifi yapılacak

Trabzonspor, 26 yaşındaki sağ kanadın peşinde. İngiliz basını, Karadeniz devinin 1.78 boyundaki İspanyol futbolcuyu kiralamak için Wolverhampton’a teklif yapacağını öne sürdü. Ağaoğlu bu transferde ısrarcı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın sağına Traore! Kiralama teklifi yapılacak

Başakşehir'i yenerek moral bulan Trabzonspor, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden sakatlanan Visca'nın yerine kaliteli bir alternatif buldu. Karadeniz devi, eski Barcelona'lı Adama Traore'yi listesine ekledi. Başkan Ağaoğlu'nun bizzat yürüttüğü Traore operasyonu gerçekleşirse Fırtına'nın Süper Lig'deki iddiasını arttıracağı düşünülüyor. Önemli bir takviye ile eldeki potansiyelin üzerine koyarak devam etmek isteyen Ağaoğlu, Traore ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sahadaki oyununu güçlendirmek istiyor.

FORVETTE DE FORMA GİYEBİLİYOR
Hızı ile tüm dünyanın dikkatini çeken ve Barcelona'ya transfer olan Traore, şu anda Wolverhampton Wanderers'te oynuyor. Fırtına, yakından takip ettiği 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle olduğu düşünülen 1.78 boyundaki sağ kanat için şartlar zorlanacak. İspanyol oyuncu bu sezon 21 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Futbolcunun bu düşük performansı, Trabzonspor yönetimini bu transferde avantajlı hale getiriyor. Mali pasaportu da bulunan tecrübeli futbolcu, santrfor mevkiinde de başarılı şekilde görev yapabiliyor.

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