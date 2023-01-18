Savunmada istikrar arıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken Trabzonspor'da savunma mevkiindeki sıkıntı dikkat çekti. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan 19 maçta kalesinde 14 gol gören bordo-mavililer, bu dönem 18 karşılaşmada 25 kez geçit verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sık sık rotasyona gitmek zorunda kaldı. Avcı'nın ilk 11'de en çok tercih ettiği savunma oyuncusu Hugo (16 maç) olurken, 13 maç ile Bartra 2. sırada. Denswil 5 maçta 11 başlarken, Hüseyin ise Süper Lig'de iki maçta 11'de sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam Dünya Kupası arası sonrası ise bu mevkiye orta saha oyuncusu Gbamin'i çekti. Son oynanan Başakşehir maçında Vitor Hugo cezası nedeniyle görev almazken, maça 11'de başlayan Bartra da ikinci yarıda rahatsızlanarak oyundan çıkmıştı.