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Trabzonspor kupada tur peşinde! İşte Avcı'nın Ümraniyespor 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz devinin hedefi kupayı 10. defa müzesine götürmek. İşte Abdullah Avcı'nın Ümraniyespor maçı 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor kupada tur peşinde! İşte Avcı'nın Ümraniyespor 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in ilk yarı son maçında Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordomavililer, Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz devi, Samsunspor'u 3-0 yenip son 16 turuna yükseldi. Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fırtına 1-0 kazanmıştı.

KADRODA REVİZYON

Ümraniyespor maçına farklı bir kadro ile çıkabilir. Sol bekte Arif Boşluk, orta sahada da Bardhi formaya yakın. Kanat bölgesinde de Djaniny'nin yerine Naci'nin 11'de görev alma ihtimali yüksek. Daha önce kupa maçlarında ciddi rotasyonlar yapan Avcı'nın ayrıca Hüseyin, Doğucan, Hamsik ve Umut gibi isimlere de hazır olmaları yönünde talimat verdiği ifade edildi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.

DIŞ SAHADA 109 GÜNLÜK HASRET

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 109 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Playoff ve Avrupa Ligi gruplarında deplasmanda oynadığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılarak kötü bir grafik çizmişti. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor müsabakasıyla bu kabusu sonlandırmayı hedefliyor.

SERİ GALİBİYET VAKTİ

Başakşehir'i 1-0'la geçen Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor maçına çıkacak. Bordo-mavililer, ardından ligde İstanbulspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın hedefi, galibiyet serisi yakalamak. Önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak Fırtına, fikstür avantajını iyi kullanmak istiyor.

AMAÇ 10'A ÇIKMAK

15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz devi bugüne kadar; 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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