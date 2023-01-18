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Bakasetas farkı

3 kulvarda çıktığı 26 karşılaşmada 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan 29 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Bakasetas farkı

Başakşehir maçında galibiyet golünü atan Bakasetas, etkili performansını sürdürüyor. Yunan yıldız, bu sezon bordomavili takımı sırtlıyor. 3 kulvarda çıktığı 26 karşılaşmada 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan 29 yaşındaki 10 numara, Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giydiği 6 maçta 3 kez fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. Bakasetas, kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezi oldu. Ağır Alanya mağlubiyeti sonrası oldukça sıkıntılı geçen süreçte liderliğini gösteren ve bizzat hocanın evine gidip destek veren Bakasetas, taraftarın da gönlünde taht kurdu.

Bakasetas, 2019- 20 sezonundan bu yana en fazla takıma gol atan iki oyuncudan biri. 19 farklı ekibin filelerini havalandıran Baka, Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile eşit.

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