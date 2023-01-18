Avcı ilk peşinde

Trabzonspor'da göreve geldiği 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana elde ettiği başarılarla kulüp tarihine geçen Abdullah Avcı, kariyerine bir başarı daha eklemek istiyor. Kulüp kariyerindeki ilk kupalarını Trabzonspor'da (iki kez Süper Kupa, bir kez de Şampiyonluk Kupası) kaldıran başarılı hoca, tek eksik olan Türkiye Kupası'nı da bordomavili takımda kaldırmayı arzuluyor. Bu nedenle Ümraniyespor maçına büyük önem veren Avcı, oyuncularına "İki sezonda önemli başarılar elde ettik. Tek eksiğimiz Türkiye Kupası. Bu sezon almalıyız" dedi.