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Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:50
Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da hedef kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

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