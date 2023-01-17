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Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Kupanın favorilerinden Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Fırtına'nın İstanbul kafilesi de belli oldu. İşte o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:37
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Kupanın favorilerinden Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Fırtına'nın İstanbul kafilesi de belli oldu.

İşte o isimler;

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Bruno Peres
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Arif Boşluk
8. Vitor Hugo
9. Marc Bartra
10. Hüseyin Türkmen
11. Stefano Denswil
12. Siopis
13. Doğucan Haspolat
14. Marek Hamsik
15. Enis Bardhi
16. Abdülkadir Ömür
17. Bakasetas
18. Yusuf Yazıcı
19. Trezeguet
20. Lahtimi
21. Djaniny Semedo
22. Umut Bozok
23. Maxi Gomez
24. Naci Ünüvar

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