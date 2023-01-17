Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Kupanın favorilerinden Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Fırtına'nın İstanbul kafilesi de belli oldu.



İşte o isimler;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Bruno Peres

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Arif Boşluk

8. Vitor Hugo

9. Marc Bartra

10. Hüseyin Türkmen

11. Stefano Denswil

12. Siopis

13. Doğucan Haspolat

14. Marek Hamsik

15. Enis Bardhi

16. Abdülkadir Ömür

17. Bakasetas

18. Yusuf Yazıcı

19. Trezeguet

20. Lahtimi

21. Djaniny Semedo

22. Umut Bozok

23. Maxi Gomez

24. Naci Ünüvar