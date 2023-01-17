Rekabeti seviyor

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor. Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordomavililer, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti. Trabzonspor, lider Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, ikinci Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Üçüncü Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçen Karadeniz devi, tek yenilgisini 4. sıradaki Adana Demirspor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı. İlk yarıyı bir maç eksiğiyle beşinci sırada bitiren Beşiktaş karşısında 2-2'lik beraberlik elde eden bordo-mavililer, yedinci Konya ile 2-2 berabere kaldı, sekizinci Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

ALT SIRADAKİ PUAN KAYIPLARI

Fırtına, deplasmanlarda ilk yarıyı dokuzuncu sırada tamamlayan Alanyaspor'a 5-0, 10. sıradaki Karagümrük'e 4-1, 15. sıradaki Antalyaspor'a ise 5-2 yenildi. 13. sıradaki Ankaragücü ile deplasmanda 1-1, 14. sıradaki Kasımpaşa ile evinde golsüz berabere kaldı. İlk 8 haricindeki karşılaşmalarda 13 puan yitirdi.