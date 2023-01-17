Geçen sezon liderdi

Bordo-mavililer, 2021-22 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Söz konusu dönemde ilk yarıyı lider olarak kapatan Karadeniz devi, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı.

14 PUANLIK FARK

Trabzonspor, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti ve 4 kez kaybetti. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı.

50 GALİBİYET ALDI

Karadeniz ekibinin başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ligde 87 maçta 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Attığı 134 gole karşılık ise kalesinde 82 gol gördü. Deneyimli teknik adam döneminde Trabzonspor, şampiyonluk kupası ve 2 Süper Kupayı müzesine getirdi.