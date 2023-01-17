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Bu sezon daha zor

Avcı: Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacak gibi duruyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Bu sezon daha zor

Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç nesil teknik adamların oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkardığını belirterek, geçen seneye kıyasla rekabetin daha fazla olacağını söyledi. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten Avcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Bunların haricinde ise Konyaspor istikrarlı, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla. Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" diye konuştu.

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