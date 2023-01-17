Akyazı’da başka

Bordo-mavililer, tam 687 gündür Akyazı'da rakiplerine boyun eğmiyor.
GOL BİLE YEMİYOR
Akyazı'da son olarak Başakşehir'i deviren Trabzonspor, Dünya Kupası arasının ardından iç sahada Fenerbahçe, Giresunspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol yemeden zafere uzandı. Fırtına, müthiş taraftarıyla rakiplerine şans tanımıyor.
İSTANBUL'A ÜSTÜN
Karadeniz devi, Akyazı'da İstanbul ekiplerine karşı büyük üstünlüğe sahip. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik almayı başadı.