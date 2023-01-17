Haberler Trabzonspor Akyazı’da başka

Akyazı’da başka

Deplasmanda çıktığı son 2 Spor Toto Süper Lig maçında toplam 9 gol yiyen ve ağır yenilgiler alan Trabzon spor, evinde ise bambaşka bir görüntüde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Akyazı’da başka

Bordo-mavililer, tam 687 gündür Akyazı'da rakiplerine boyun eğmiyor.

GOL BİLE YEMİYOR

Akyazı'da son olarak Başakşehir'i deviren Trabzonspor, Dünya Kupası arasının ardından iç sahada Fenerbahçe, Giresunspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol yemeden zafere uzandı. Fırtına, müthiş taraftarıyla rakiplerine şans tanımıyor.

İSTANBUL'A ÜSTÜN

Karadeniz devi, Akyazı'da İstanbul ekiplerine karşı büyük üstünlüğe sahip. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik almayı başadı.

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