Haberler Trabzonspor 3 farklı plan

3 farklı plan

Teknik ekip-yönetim zirvesinde kısa vadeli planda Türkiye Kupası ve Konferans Ligi, orta vadede şampiyonluk yarışı ve gelecek sezonun planlaması, uzun vadede ise altyapı verimliliği ön planda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
3 farklı plan

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir karşısında kazanması herkese rahat bir nefes aldırırken, yönetim kurulu ile teknik ekip arasında gerçekleşen toplantıda alınan kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın detayları da belli olmaya başladı. Bu toplantıda 3 ana plan belirlendi. Kısa vadeli planlama içerisinde sportif başarı öncelikli sırada yer alırken, ilk hedef Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Konferans Ligi'nde yola devam etmek. Bunun yanı sıra ara transfer dönemi içerisinde kadro maliyetini mümkün olduğunca azaltmak ve imkanlar ölçüsünde bir sağ kanat ve bir orta saha oyuncusu transfer etmek. Orta vadede ise bu sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde kalmak ve gelecek sezonun kadrosunun iskeletini oluşturmak var. Uzun vadeli hedefler arasında ise kulübün maaş dengesinin 30 milyon euro seviyesinin altına çekilmesi ve A takım bünyesi içerisinde altyapıdan daha fazla oyuncunun yer alması yatıyor.

YOLCULUK BUGÜN

Fırtına önceki gün yaptığı antrenmanın ardından dünü izinli geçirdi. Fırtına bugün yapacağı idmanla kupada oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından deplasmanda oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket edecek.

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