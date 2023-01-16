Trabzonspor'da planlar değişti! Edin Visca'nın sözleşmesi...

Devre arası transfer dönemini özellikle ayrılacaklar konusunda yoğun geçirmesi beklenen Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi yaşanıyor... Bosnalı yıldızın sözleşmesi dondurulursa, Peres’in lisansı transfer dönemi bitince de aktif edilebilecek.
Devre arası transfer dönemini özellikle ayrılacaklar konusunda yoğun geçirmesi beklenen Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi yaşanıyor... Abdullah Avcı, Başakşehir maçı sonrası transfer sorularına, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Visca'nın da sözleşmesini dondurabiliriz" yanıtını vermişti. Karagümrük karşılaşmasında köprücük kemiği kırılan Visca'nın sahalara dönüşünün Mart ayını bulacağı belirtiliyor... Visca'nın sözleşmesinin dondurulması halinde yabancı kontenjanı konusunda Trabzon'un eli rahatlayacak.