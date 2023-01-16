SON DAKİKA - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Trabzonspor'da ara transfer çalışmalarına hız verildi. Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu fesheden bordo-mavililerde bir ayrılık daha yaşandı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro planları arasında yer almayan Yusuf Erdoğan ile yollar ayrıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun, Adana Demirspor'a transfer olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir."