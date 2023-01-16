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Larsen'e umut

Visca'nın yerine transfer dönemine girildiği için oynama hakkı kazanan Bruno Peres'in lisansı transfer bitince de aktif edilebilecek... Ayrılacağı konuşulan Jens Stryger Larsen'in gönderilme zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Larsen'e umut
Visca'nın yerine transfer dönemine girildiği için oynama hakkı kazanan Bruno Peres'in lisansı transfer bitince de aktif edilebilecek... Ayrılacağı konuşulan Jens Stryger Larsen'in gönderilme zorunluluğu da ortadan kalkacak. İki bekte de forma giyebilen Danimarkalı ismi, Avcı'nın alternatif oyuncu olarak takımda tutabileceği belirtiliyor. Son kararı Avcı verecek. Larsen, ligde 18 maçta forma giymişti.
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