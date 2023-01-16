Gözler kupa maçına çevrildi

Bordo-mavililer, Ümraniyespor ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Başakşehir maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 oynadılar. Rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

BUGÜN İZİN YARIN SEFER

Fırtına bugün izin yapacak. Yarın mesaiye kaldığı yerden devam edilecek. Kupa maçının son çalışması gerçekleştirilip ardından uçakla İstanbul'a hareket edilecek. Teknik heyet sıkışık trafikte oyunculardan izinde iyi dinlenip, bol bol stres atmalarını istedi.