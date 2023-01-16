Haberler Trabzonspor Bartra’ya doğum günü

Bartra’ya doğum günü

Antrenmanda 32 yaşına giren Marc Bartra'nın doğum günü kutlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Bartra’ya doğum günü

Antrenmanda 32 yaşına giren Marc Bartra'nın doğum günü kutlandı. 15 Ocak 1991 doğumlu olan İspanyol savunmacıyı takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı tebrik edip , mutlu yıllar diledi... Kulübün sosyal medyadaki resmi twitter adresinden de Bartra için video paylaşıldı.

ÇOCUKLARINDAN TS ARMALI RESİM

Ailesi İspanya'da yaşayan Bartra'ya çocukları Max Bartra Jiménez, Gala Bartra Jiménez ve Abril Bartra Jiménez doğum günü hediyesi olarak yaptıkları çizimleri hediye etti. Çizimlerde yer alan Trabzonspor arması dikkat çekti. Bartra'nın yayınladığı görüntü taraftardan büyük ilgi gördü.

DİĞER
Ebru Şallı’ya eşinden doğum günü sürprizi: 25 gibi 45 daha ne olsun!
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da planlar değişti! Visca'nın sözleşmesi...
Altın ayak Bakasetas
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:22