Bartra’ya doğum günü

Antrenmanda 32 yaşına giren Marc Bartra'nın doğum günü kutlandı. 15 Ocak 1991 doğumlu olan İspanyol savunmacıyı takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı tebrik edip , mutlu yıllar diledi... Kulübün sosyal medyadaki resmi twitter adresinden de Bartra için video paylaşıldı.

ÇOCUKLARINDAN TS ARMALI RESİM

Ailesi İspanya'da yaşayan Bartra'ya çocukları Max Bartra Jiménez, Gala Bartra Jiménez ve Abril Bartra Jiménez doğum günü hediyesi olarak yaptıkları çizimleri hediye etti. Çizimlerde yer alan Trabzonspor arması dikkat çekti. Bartra'nın yayınladığı görüntü taraftardan büyük ilgi gördü.