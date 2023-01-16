Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak

14 PUANLIK FARK
Trabzonspor, bu sezon ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı.
"GEÇEN SENEYE GÖRE REKABET DAHA FAZLA OLACAK"
Sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç teknik adamların başarısına dikkat çekti. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten Avcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Bunların haricinde ise Konyaspor istikrarlı, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla. Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" ifadelerini kullandı.