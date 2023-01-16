Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak

Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç nesil teknik adamların oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkardığını belirterek, geçen seneye kıyasla rekabetin daha fazla olacağını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:57
Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koyarak sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Söz konusu dönemde sezonun ilk yarısını lider olarak kapatan Karadeniz ekibi, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı.

14 PUANLIK FARK

Trabzonspor, bu sezon ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı.

"GEÇEN SENEYE GÖRE REKABET DAHA FAZLA OLACAK"

Sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç teknik adamların başarısına dikkat çekti. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten Avcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Bunların haricinde ise Konyaspor istikrarlı, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla. Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" ifadelerini kullandı.


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