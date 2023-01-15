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Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini 1-0 yenerek 3 puanı aldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 07:49
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - TEMEL ATMA TÖRENİ!

Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı için dün Başakşehir maçında '2. Trabzonspor dönemi' başlamış oldu. İkinci diyorum çünkü ilk geldiği dönemde futbol olarak dip yapmış bir Trabzonspor'u devralmış, o takıma önce savunma yapmayı öğretmiş ve 17. sıradan aldığı Trabzonspor'u lig 4.'sü yapmıştı. Farklı kaybedilen Alanyaspor maçından sonra şampiyon hoca, istifa sinyali vermişti. Ama özellikle yönetim, sıcağı sıcağına açıklama yapmak yerine ortalığın sakinleşmesini bekleyerek, bir yönetim başarısı göstermişti.

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

İstanbul'daki üçlü zirveden 'Abdullah Avcı ve takıma inanıyoruz. Güveniyoruz' mesajı verilmişti. En önemlisi de böylesi kötü dönemlerde taraftarlar, kolay olanı yapar ve takımı protesto edip, hocayı istifaya davet ederler. Bu bizim futbol iklimimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Ama Trabzonspor taraftarı, büyük takım taraftarı refleksinde bulunarak, Abdullah Avcı'ya hem moral hem de destek vermiştir. Trabzonspor, yeni şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyorsa, Abdullah hoca ile uzun yıllar çalışmalıdır. Hem istikrardan yana olmak, hem de ligin en değerli teknik adamı ile çalışmak, yeni başarıları da beraberinde getirir... Tüm bu olumlu gelişmelerin, takımın futboluna ne kadar olumlu yönde yansıdığını maç başlar başlamaz gördük. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Kenarda daha öz güvenli bir teknik heyet ve sahada savaşan bir Trabzonspor vardı...

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'un öz evladı Abdülkadir Ömür, Başakşehir karşısında sahada basmadık yer bırakmayarak takımı ateşleyen isim oldu. Helal olsun sana 'Altın Çocuk!'.. Ve Bruno Peres, iştahlı futbolu ile tribünlerdeki taraftarlara adeta 'oh be' dedirtti. Bu kadar maç eksiği olmasına rağmen Bruno Peres'in başarılı futbolu, savunmanın oyun gücünü de artırdı. Hücuma çıkışları da çok iyiydi Peres'in... Trabzonspor, Bakasetas'ın golü ile öne geçti. Bu golde Volkan Babacan'ın büyük hatasını da unutmamak lazım. Trabzonspor ikinci yarıya coşkulu başladı ama devamını getiremedi. Maxi Gomez, bulduğu net pozisyonu golle sonuçlandırabilseydi, Başakşehir'in daha ikinci yarının başında direnci kırılırdı. Abdullah Avcı, ikinci yarıda takım oyundan düşünce, Doğucan ve Naci Ünüvar'ı sahaya sürüp, Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı. Sahanın en iyisi olan Abdülkadir Ömür'ü, 65 dakika adeta iki kişilik mücadele edip, yorulduğu için çıkardı Abdullah hoca.

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, dün takım halinde savunma yaptı. Maxi Gomez bile defansa çok yardımcı oldu. Bu takımın yükselişe geçmesi için tekrar iyi savunma yapmayı öğrenmesi şart. Bu kadar hücum silahı olan Trabzonspor, gol atmakta zorlanmaz. Formsuzluğu ile eleştirilen Uğurcan Çakır, dün Serdar'ın kafa vuruşunu mükemmel çıkardı. Trabzonspor, ikinci yarıda çok baskı yedi, orta alanda top tutamadı. Herşeye rağmen, Trabzonspor için iyi futboldan çok kazanmak önemliydi. Trabzonspor da dünkü maçta bunu başardı. Başakşehir gibi formda bir ekibe karşı alınan bu galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu artıracaktır. Hakem Ali Şansalan'a da helal olsun! Yürekli hakemmiş! Çok iyi maç yönetti... Biz ne hakemler gördük 'adeta başını kuma gömen, ölü taklidi yapan!' Demek ki neymiş; savaşınca, iyi savunma yapınca oluyormuş! Abdullah Avcı'nın, dün Şenol Güneş Stadı'nda 'temel atma töreni' vardı!

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - SEYİRCİ SUSTU

Trabzon'da iki ayrı devre izledik. Bordo-mavililer, ilk 45 dakika çok iyi kavga etti, çok iyi mücadele ettiler, çok iyi yardımlaştılar. Maçın hakimi onlardı. Yine bir kaleci hatasıyla öne geçtiler. İstenilen Trabzon buydu. İkinci yarı yine eski Trabzon'a döndü. Arkada pas yapan, hücuma çıkamayan, pres yiyen ve devamlı defans oyuncularıyla rakibin mücadele ettiği bir oyun oldu. İşin enteresanı Trabzonspor ikinci devrede devamlı oyuncu değiştirirken Başakşehir değiştirmedi. Bence Emre burada hata yaptı. Çünkü Trabzonspor hep defans yapıyor ve yorgunluk var. İlk yarıda Trabzonspor'un seyircisi coşkuluydu. Ama ikinci devrede takım kıpırdamayınca onlar da sustular. Aslında seyirci o anda takıma lazım. Bazen ben bu teknik adamları anlamıyorum. Rakip baskı yapmış, sahada pres yiyorsun ve çıkamıyorsun. Artık o son dakikalarda Hamsik'i koyacaksın. 6 puanlık bir maçtı. Konya'da Beşiktaş altın değerinde bir 3 puan aldı, bu maç da Trabzonspor…

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