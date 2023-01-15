Mücadeleye devam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Başakşehir'de hayatımın büyük bölümünde bulundum. Şampiyonluk yaşayan bir takım. Emre hocayla daha ileriye gidiyor. Zor bir takıma karşı kazandık. Oyuncuları kutluyorum. Alanya maçı sonrası formasyonda değişiklik yaptık. Yakışmayan sonuçlar aldık. Başkana, yönetime verdiği destek için teşekkür ediyorum. Mücadeleden kaçan biri olmadım. Dalgalı denize geldim demiştim. Sonuna dek devam edeceğim" dedi.

EN ORGANİZE TAKIM

Avcı, "Ligin en organize olan takımıyla oynadık. Oyunun başında akan oyunda biz de baskımızı çok doğru yaptık. Belki Volkan hata yaptı ama biz de etkiliydik. İkinci yarı çok geldiler. Skoru koruyup, kazanmayı bildik" diye konuştu.